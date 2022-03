Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall führt in der Folge zu Auffahrunfall

Mönchpfiffel (ots)

Am Sonntag, gegen 19.30 Uhr, kollidierte auf der Landstraße 1218, zwischen Allstedt und Mönchpfiffel ein Autofahrer mit einem Dachs. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Der 27-jährige Verursacher warnte den Gegenverkehr vor der Behinderung auf der Straße. Eine 34-jährige Autofahrerin in ihrem Citroen erkannte die Gefahr und bremste ihr Auto ab. Die dahinterfahrende 40-Jährige konnte mit ihrem Golf nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Citroen auf. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

