Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall

Ferna (ots)

Am 11.12.2021 gegen 17:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Ferna/Hundeshagen und der B 247. Der 18jährige Fahrer eines Pkw VW kam bei winterglatter Fahrbahn in einer Doppelkurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und prallte dann gegen einen gegenüberliegenden Schutzwall. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Am Pkw und der Schutzplanke entstanden Sachschaden, den wir mit insgesamt 6000 Euro beziffern. Zum Binden der ausgelaufenen Betriebsstoffe waren die Feuerwehren Ferna und Tastungen im Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell