Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall

Ebeleben (ots)

In der Goethestraße in Ebeleben fuhr am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr ein Mercedesfahrer an einem geparkten Fahrzeug vorbei und kollidierte ansschließend mit einem entgegenkommenden VW. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro. Der Mercedesfahrer konnte nach kurzer Untersuchung das Krankenhaus wieder verlassen.

