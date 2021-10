Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angebranntes Essen, Rentner muss ins Krankenhaus

Schlotheim (ots)

Angebranntes Essen sorgte am Donnerstagabend in Schlotheim für einen Einsatz von Rettungskräften und Polizei. Kurz nach 21 Uhr war die Nachbarin eines 70-jährigen Mannes in der Straße der Genossenschaften auf den Brandgeruch aufmerksam geworden. Sie klingelte bei dem Mann. Als er die Tür öffnete, entdeckte die Frau den Grund des Geruches. Sie zog den Topf mit dem angebrannten Essen vom Herd. Der Mann musste mit ins Krankenhaus, da er durch den aufsteigenden Rauch schlecht Luft bekam. Der Mann musste zur Toilette und hatte das Essen auf dem Herd vergessen. Ein Schaden entstand nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell