Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontscheibe eines Autos beschädigt

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Freitag zerstörten Unbekannte die Frontscheibe eines in der Stolberger Straße geparkten VW Up. Hierfür nutzten die Täter einen Ziegelstein, den sie am Tatort zurückließen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

