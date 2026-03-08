PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung zu vermisster Person

Apolda (ots)

Seit dem 07.03.2026 gegen 17:30 Uhr wird Frau SAWELJEW, Rosemarie Helma vermisst. Sie ist aus dem DRK Pflegeheim in unbekannte Richtung abgängig. Frau Saweljew ist 93 Jahre alt, sie ist circa 160 cm groß, hat eine schlanke Figur, kurze graue Haare. Zum Zeitpunkt der Vermisstenmeldung war Frau Saweljew mit einer blauen Jeans, einem blauen Shirt und einer beigefarbenen Jacke bekleidet. Weiterhin soll sie einen grauen Stoffbeutel bei sich tragen. Da Frau Saweljew schlecht zu Fuß ist, ist sie auf eine Unterarmstütze in der Farbe Blau angewiesen. Die Vermisste leidet an Demenz und ist höchstwahrscheinlich ohne Orientierung, es kann zu diesem Zeitpunkt eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Frau Saweljew spricht deutsch und eine Kommunikation mit ihr ist trotz der Erkrankung problemlos möglich. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

