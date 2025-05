LPI-J: Großflächig beschmiert

Jena (ots) - Augenscheinlich den Seitenabstand unterschätzt hat am Montagvormittag ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai. Der Mann steuerte seinen Pkw auf Parkplatz am Salvador-Allende-Platz. In diesem Moment querte eine 73-jährige Passantin den Fußgängerüberweg. Im Vorbeifahren touchierte der Pkw die Frau, die daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

