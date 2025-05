LPI-J: Vorsicht bei der Wohnungssuche

Jena (ots) - Unbekannte setzten vorsätzlich einen öffentlichen Mülleimer am Toilettenhäuschen im Paradiespark in Brand. Die Flammen verschmorten den Kunststoffeinsatz, aber durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Wer Hinweise zur Tat, die sich in der Nacht zum Freitag gegen 23:45 Uhr ereignet hat, geben kann, wird gebeten die Polizei zu ...

