LPI-J: Fahrerlaubnis vorhanden, jedoch die falsche

Jena (ots) - Wie am Dienstagabend bekannt wurde, setzten Unbekannte eine Parkbank im Lobdepark in der Kastanienstraße in Brand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Der Stadt ist dadurch ein Schaden von circa 500 Euro entstanden. Die Tat muss sich gegen halb Neun ereignet haben. Wer sachdienliche Angaben zur Tat oder zu Personen geben kann, die sich zu der Zeit in dem Bereich aufgehalten haben, wird gebeten den Inspektionsdienst Jena unter der Rufnummer ...

