Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fremde Gartenhütte in Beschlag genommen

Apolda (ots)

Gestern wurde der Polizeiinspektion in Apolda gemeldet, dass ein Mann sich zusammen mit seinen beiden Hunden unberechtigt in einem Gartenhaus am Flurstedter Marktweg aufhalten würde. Der 47-jährige, polizeibekannte Mann hatte sich offensichtlich bereits mehrfach in der vergangenen Woche widerrechtlich Zutritt zu dem Garten verschafft. Als er gestern von den Eigentümern entdeckt wurde, flüchtete er mit seinen Hunden, konnte aber durch die Polizei direkt wieder gestellt werden. Es ergaben sich Anhaltspunkte, dass das Gartenhaus auch als Lager für Diebesgut genutzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

