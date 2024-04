Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen Fahrzeuge getreten

Jena (ots)

Eine Spur der Verwüstung verursachte Montagabend eine 27-Jährige Frau. Diese war zu Fuß in der Schützenhofstraße unterwegs und trat, wahl- und augenscheinlich grundloslos, gegen mehrere geparkte Fahrzeuge. Hierbei beschädigte sie die Fahrzeuge, bei vier Pkw trat sie sogar die Außenspiegel ab. Die eingesetzten Beamten konnten die alkoholisierte Frau in der Dornburger Straße stellen. Da sie vorab im Stadtgebiet schon negativ aufgefallen war, wurde sie in Gewahrsam genommen. Obendrauf erhielt sie die fällige Anzeige. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell