LPI-J: Vorm Atrium Fahrrad gestohlen

Am späten Dienstagnachmittag rangierte ein 47jähriger mit seinem Lkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Weimar-Legefeld. Hierbei übersah er den abgeparkten Mercedes neben sich und touchierte diesen. Am Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

