LPI-J: Lkw beschädigt beim Rangieren Pkw

Jena (ots) - Hainchen: Am Montagabend fuhr ein PKW Fiat die Landstraße aus Richtung Hainchen kommend in Richtung Gösen. Vor der Senke Höhe Großhelmsdorf querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn, woraufhin es zur Kollision kam. An dem PKW entstand ein Sachschaden. Das Tier verendete unglücklicherweise am Unfallort. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

mehr