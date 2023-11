LPI-J: Huch, das ist ja mein Bike...

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Wie Dienstagvormittag bekannt wurde, war ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag widerrechtlich auf dem Gelände eines Baumarktes in der Königshofener Straße. Der unbekannte Langfinger überstieg vom Parkplatz aus die Umzäunung und bewegte sich in der Folge auf dem Außengelände. Ob der Täter sich Gegenstände aneignete, muss nun im Rahmend er eingeleiteten Ermittlungen geklärt werden. Rückfragen bitte an: ...

mehr