Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbrüche

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie am Dienstagvormittag bekannt wurde, verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Maruschky-Straße in Silbitz. In der Folge begaben sich der oder die Langfinger in den Kellerbereich, manipulieren an den Vorhängeschlössern von insgesamt fünf Kellerverschlägen und verschaffen sich somit Zutritt. Folgend wird aus einem der Keller ein Fahrrad der Marke Cube sowie eine Gartenmöbelgarnitur entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Die Ermittlungen laufen.

