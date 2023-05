LPI-J: Fassade beschmiert

Weimar (ots) - Am 15.05.2023 wurden in einem Objekt der Diakonie in der Eduard- Rosenthal-Straße Schulungsmassnahmen durchgeführt. Am 16.05.2023 stellten Mitarbeiter fest, dass aus dem Schulungsraum ein Beamer samt dazugehörender Tasche sowie eine Bluetooth-Box entwendet wurden.Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

