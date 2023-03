LPI-J: Abgeknickt und verschleppt

Jena (ots) - Am Sonntagabend konnte durch einen Zeugen in der Anna-Siemsen-Straße eine Unfallflucht beobachtet werden. Als der Mann gegen 19:45 Uhr mit seinem Fahrzeug am Unfallverursacher vorbeifuhr, beobachtete er, wie dieser beim Ausparken einen daneben abgestellten Opel mehrmals streifte und dabei beschädigte. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt unbeirrt fort. Der Mitteiler konnte beobachten, dass es sich bei dem Unfallverursacher um eine Frau ...

