LPI-J: Handy gestohlen

Weimar (ots) - Ein Ladendieb wurde am Donnerstagabend in einer Drogerie in der Weimarer Altstadt erwischt. Aufmerksam auf den Mann wurde ein Mitarbeiter, nachdem in der Filiale Hinweise zu dem Dieb aus einer anderen eingingen. Bis zum Eintreffen der informierten Polizei wurde der Mann festgehalten. In der Folge wurden bei dem 34-Jährigen Kosmetika im Wert von etwa 40 Euro aufgefunden. Zudem konnte ihm der Diebstahl in der Filiale zuvor zugeordnet werden. Hierbei entwendete ...

