Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rezeptfälscher gestellt

Jena (ots)

Gleich in mehreren Apotheken wurden am Freitag Vorfälle gemeldet, wo offensichtlich gefälschte Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente eingelöst wurden. Kurz vor 10 Uhr erschien eine junge Frau in einer Apotheke in der Friedrich-Zucker-Straße in Jena Winzerla, um ein Rezept einzulösen, welches auf einen Mann ausgestellt war. Durch die Mitarbeiter wurde die Fälschung bemerkt und das Medikament nicht ausgehändigt. Kurz nach 12 Uhr wurde der Polizei Jena ein weiterer Fall in einer Apotheke in Jena Lobeda gemeldet, wo ein gefälschtes Rezept bei der Nachkontrolle entdeckt wurde. Das verschriebene Medikament wurde bereits am 14.12.2022 herausgegeben und hatte einen Wert von über 1500 Euro. Die Beamten wurden während der Sachverhaltsaufnahme informiert, dass noch ein weiteres gefälschtes Rezept am heutigen Tag durch einen jungen Mann eingelöst wurde. Da das Medikament jedoch nicht vorrätig war, wurde vereinbart, dass er später wiederkommen soll, um es abzuholen. Kurz nach 18 Uhr meldete sich die Mitarbeiterin der Apotheke erneut und teilet mit, dass der Mann nun wieder in der Filiale erschienen ist, um es abzuholen. Umgehend wurden Beamte zur Apotheke entsendet. Die Beamten konnten den Täter schließlich in der Filiale antreffen. Der 20-jährige junge Mann hatte bereits mehrfach gefälschte Rezepte eingelöst. Der zuständige Staatsanwalt wurde über den Sachverhalt informiert und eine Wohnungsdurchsuchung beim Täter angeordnet. Neben zahlreichen Medikamenten wurden in der Wohnung auch technische Geräte wie Mobiltelefon und Computer zur Beweissicherung sichergestellt. Anschließend wurde der Täter aus den Maßnahmen entlassen und ein Strafverfahren eingeleitet.

