LPI-J: In Gartenzaun gefahren

Weimar (ots) - Am 22.11.2022, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 01:00 Uhr kam es im Eingangsbereich des C-Kellers am Markt zu einer Sachbeschädigung. Ein Gast wurde aufgrund unangemessenen Verhaltens durch einen Mitarbeiter des Lokals verwiesen. Der Mann, welcher mit der Maßnahme offenbar nicht einverstanden war, beschädigte daraufhin eine Glasscheibe an der Eingangstür zur Gaststätte, was durch zwei Zeugen beobachtet wurde. Als er am 28.11.2022 gegen 00:15 Uhr wiederrum ...

mehr