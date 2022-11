Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleiner Blechschaden in Niederroßla

Niederroßla (ots)

Gestern, gegen 15:25 Uhr fuhr der 57-jährige Fahrer eines Kleintransporters mit seinem Fahrzeug an einer Haltestelle in Niederroßla los und wollte direkt im Anschluss rechts auf die Fahrbahn abbiegen. Dabei übersah der Mann einen rechts von ihm geparkten Skoda und stieß mit der Seite seines Transporters an den hinteren Kotflügel. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell