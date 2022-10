Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abgelenkt und bestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagmittag, kurz vor 13:30 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte männliche Person unter Vortäuschung eines Vorwandes Zutritt zu einem Haus in der Bergstraße in Kahla. Hier verwickelte er den 81-jährigen Bewohner in ein Gespräch und lenkte ihn derart ab, dass es dem Unbekannten gelang aus einer Jackentasche die Geldbörse des Anwohners zu entwenden. Die Jacke hing an einer Garderobe im Flur. Der unbekannte Täter war ca. 45 bis 55 Jahre alt, etwa 180 cm groß, von kräftiger bis korpulenter Statur und hatte lichtes, helles Haar. Er war bekleidet mit einer dunklen Windjacke, einer dunklen Hose und er führte einen dunklen Beutel mit sich. Nach der Tat entfernte sich der Unbekannte vermutlich in Richtung Obere Kohlau. Eine Fahndung im Nahbereich, unverzüglich nach Bekanntwerden der Tat, blieb erfolglos. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zur Tat oder zum unbekannten Täter nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 - 640 entgegen

