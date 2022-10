LPI-J: Automat aufgebrochen

Jena (ots) - Wie Zeugen am Dienstagvormittag berichtete, haben sich Unbekannte an einer Hauswand in der Mühlenstraße ausgelassen. Der oder die Unbekannten brachten mittels Lackspray zwei Buchstaben, ein "S" und ein "C", auf die Hauswand auf. Das angebrachte Bildnis hat eine Größe von knapp einem Quadratmeter. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 250,- Euro beziffert. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

