LPI-J: Kellereinbrüche

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Der 34-jährige Motorradfahrer befuhr am Montagmittag die Landstraße von Hermsdorf kommend in Richtung Rauschwitz. Zu diesem Zeitpunkt tastete sich ein 67-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda von einem Parkplatz in der Ortslage Trotz auf die Landstraße. Jedoch übersah dieser den von links kommenden Kradfahrer. In Folge dessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der 34-Jährige stürzte und sich leicht am Bein verletzte. Rückfragen bitte ...

mehr