Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leicht verletzt nach Sturz mit E-Roller

Bad Sulza (ots)

Ein 18jähriger E-Roller-Fahrer befuhr am 15.08.2022, gegen 14:00 Uhr die Wunderwaldstraße in Bad Sulza von der Ortsmitte kommend in Richtung Freibad. Bei dem Versuch, einen abgesenkten Bordstein zu überfahren, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er und seine 16jährige Mitfahrerin verletzten sich daraufhin leicht. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell