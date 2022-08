Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 2 x Einbruch bei der Feuerwehr

Weimar (ots)

In der Zeit vom 09.08.2022, 21:30 Uhr bis zum 15.08.2022, 15:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gerätehaus der FFW Nohra. Der oder die Täter hebelten die Tür zum Umkleideraum auf und durchsuchten die Spinde der Kameraden. In einem der Schränke befand sich eine Getränkekasse, diese wurde entleert. Auch aus dem Schulungs- raum wurde Bargeld entwendet. An den Türen entstand Sachschaden.

Auch im Gerätehaus der FFW Isseroda schlugen Einbrecher zu. Hierzu hebelten der oder die Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Im Schulungsraum wurden Schränke aufgebrochen und durchsucht, weitere Schränke im Gebäude wurden ebefalls durchsucht. Es wurden jedoch keine Wertsachen gefunden. Die Täter verließen das Gebäude wie sie es betreten hatten. An dem Fenster und den Schränken entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell