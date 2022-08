LPI-J: Diebstahl von Kraftstoff

Weimar (ots) - Am 13.08.2022, in der Zeit von 23:07 Uhr bis 23:19 Uhr wurde der zu diesem Zeitpunkt in der Jenaer Straße stationierte mobile Blitzer, auch "Panzerblitzer" genannt, durch unbekannte Täter mittels schwarzer Farbe bzw. Bitumen, außer Betrieb gesetzt, indem die Glasflächen bestrichen wurden und somit eine Erkennung des Fahrzeuges bzw. Fahrers nicht mehr möglich war. Es enstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr