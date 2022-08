LPI-J: Überholmanöver mit Folgen

Jena (ots) - In der Ziegenhainer Straße verursachte am Mittwochabend ein 54-jähriger Ford-Fahrer Sachschaden an einem geparkten Pkw Audi, welcher längs zur Fahrbahn am Straßenrand geparkt war. Der Unfallverursacher touchierte beim Einparkversuch das hinter ihm stehende Fahrzeug mit seiner Anhängekupplung. Dabei entstand an dem Audi Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr