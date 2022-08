Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandfall

Weimar (ots)

Zu einem Brand kam es am Montagnachmittag in der Weimarer Rießnerstraße in einem alten, leerstehenden Gebäude. Vermutlich wurde dieses von unbekannten Personen durch eine offene Tür betreten. Im oberen Stockwerk wurde schließlich eine Matratze in Brand gesetzt. Der Brand bereitete sich auf den gesamten Raum aus. Die informierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Gefahren für angrenzende Gebäude bestanden zu keiner Zeit. Derzeit laufen Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen des Gebäudes und der entstandenen Schadenshöhe. Ebenso ist die Polizei auf der Suche nach Hinweisen zu Personen, die möglicherweise mit dem Ausbruch des Feuers in Verbindung gebracht werden können. Hinweise bitte an die PI Weimar unter 03643-882 0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell