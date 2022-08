Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rad geklaut

Weimar (ots)

Am Montagabend kam eine 37-jährige Frau mit dem Zug in Weimar an. Mit ihrem vor dem Bahnhof abgestellten Fahrrad wollte sie im Anschluss nach Hause fahren. Wie sie aber am Fahrradständer feststellen musste, hatte genau diesen Gedanken wohl auch schon jemand anderes. Lediglich ihr zerschnittenes Fahrradschloss fand sie noch vor. An ihrem alten Damenrad hatte bereits ein Unbekannter Gefallen gefunden.

