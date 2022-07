LPI-J: Einbruch

Weimar (ots) - Am 26.07.2022 gegen 21:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Skoda die Landstraße aus Sachsenhausen kommend in Richtung Großobringen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Reh verendete an der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

