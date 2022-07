Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handy am Steuer - lieber Finger weg

Jena (ots)

Weil ein 11-jähriger Radfahrer am Donnerstagmittag sein Mobiltelefon in der Hand hielt, obwohl der gerade mit seinem Fahrrad unterwegs war, zog er sich bei einem Sturz leichte Verletzungen zu. Der Junge war aus Richtung Fürstengraben in Richtung Am Planetarium unterwegs. Auf Höhe des Bibliotheksplatzes verlor er dann sein Mobiltelefon aus der Hand, wodurch er ein Bremsmanöver einleitete und dabei, ohne Fremdeinwirkung, zu Fall kam.

