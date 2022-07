Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Weimar (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag musste die Weimarer Feuerwehr mehrmals ausrücken, weil es zu kleineren Bränden kam. Immer wieder gingen hauptsächlich Müllbehältnisse in Flammen auf. So konnte kurz vor 03:00 Uhr in der Trierer Straße ein Mann dabei beobachtet werden, wie er eine Papiertonne in Brand setzte. Ein Anwohner löschte die Tonne kurzerhand mit einer Gießkanne, sodass lediglich geringer Sachschaden entstand. Nur wenig später war die Feuerwehr in der Lisztstraße im Einsatz. Hier wurde eine gelbe Tonne in Brand gesteckt. Kurz vor Mitternacht wurde in der Zöllnerstraße versucht ein sog. "Verschenkeregal" anzuzünden. Als dieses offenbar missglückte, zündete der oder die Täter zwei dastehende Rucksäcke an. Auch diese konnten durch auf die Szenerie aufmerksam gewordene Anwohner gelöscht werden. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet konnten der oder die Feuerteufel nicht aufgriffen werden. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell