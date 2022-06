LPI-J: Auf dem Feld gelandet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Mittwochvormittag verletzte sich ein 16-Jähriger in Camburg. Dieser war mit seinem Moped auf der Naumburger Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam dieser zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. Am Moped entstand leichter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641-81 1504 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

