LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots) - Versehentlich schaltete gestern eine 44-jährige Frau in Magdala den Herd in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und verließ diese im Anschluss. Unglücklicherweise befanden sich auf dem Herd mehrere Gegenstände, so dass dieser zum einen unbemerkt hoch heizte und zum anderen in der Folge die darauf abgelegten Gegenstände arg in Mitleidenschaft zog. Durch die anhaltende Rauchentwicklung wurde der Heimrauchmelder ausgelöst, wodurch andere Bewohner des ...

