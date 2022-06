LPI-J: Brand

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Aufgrund einer Ölspur verunfallte am Dienstagabend ein 17-Jähriger mit seinem Moped in Stadtroda. Der Jugendliche befuhr die August-Bebel-Straße in Richtung Geraer Straße, als er in einer Kurve, aufgrund einer Ölspur, zu Fall kommt. Hierbei verletzte sich der Junge leicht und an seinem Zweirad entstand Sachschaden. Der Verursacher der Ölspur konnte im Nachgang allerdings nicht mehr ausfindig gemacht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

