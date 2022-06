Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rote Ampel überfahren - zwei Verletzte

Jena (ots)

Einen Zusammenstoß gab es am Montagmorgen in der Stadtrodaer Straße. Ein 58-Jähriger, welcher aus Richtung Zöllnitz kam, beabsichtigte nach links auf die Autobahn in Richtung Frankfurt a.M. abzubiegen. Die Lichtzeichenanlage zeigte für den Mann grün, sodass er abbog. Ein 66-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte seine Rotphase augenscheinlich nicht, passierte die Ampel und kollidierte schließlich mit dem abbiegenden 58-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so sehr beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Die 66-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers und der 58-Jährigen mussten leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, wo sie medizinisch versorgt wurden.

