LPI-J: aufgefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine kurze Erfrischung gönnte sich am Dienstagmittag eine 38-Jährige in Hermsdorf. Jedoch tat sie dies in einem Einkaufsmarkt in der Eisenberger Straße. Die Frau entnahm aus einem Regal ein Getränk für knapp 2,- Euro, trank dies und stellte dann die leere Dose wieder in den Warenträger. Da ihre Tat beobachtet werden konnte, erwartet sie nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr