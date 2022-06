Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kurz aus den Augen verloren

Jena (ots)

Einmal kurz nicht aufgepasst und schon ist die frisch erworbene Ware nicht mehr da. So erging es Montagnachmittag einem 82-Jährigen in Jena. Dieser kaufte sich in einem Elektromarkt in der Goethestraße eine Toner-Kartusche für seinen Drucker. Im Anschluss begab er sich in die Tiefgarage, um das Entgelt für den Parkschein zu entrichten. Als der Rentner dann an seinem Auto war ankam, stellte er fest, dass er den Toner neben dem Parkscheinautomaten vergessen hatte. Unverzüglich begab er sich zurück, jedoch war die Druckerpatrone im Wert von 93 Euro nicht mehr da. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen.

