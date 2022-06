Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad wieder aufgefunden

Weimar (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag wurde das Mountainbike eines 31-jährigen Weimarers vom Bahnhof entwendet. Um die Mittagszeit gestern konnte es in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Meyerstraße angeschlossen wieder aufgefunden werden. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde das Schloss entfernt und das Rad dem Besitzer zurückgegeben. Wie es aber in den Hof kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

