LPI-J: Pressemeldung PI Saale-Holzland

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Wie am Dienstagvormittag bekannt wurde, hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bad Klosterlausnitz ein Verkehrsschild angefahren. Zwischen 08 und 09 Uhr muss sich der Vorfall am Triffberg ereignet haben, so die Zeugen. Hinweise zum Verursacher liegen aktuell noch nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 036428 - 640 zu melden. ...

