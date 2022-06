Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu durstig gewesen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagabend kontrollierten Beamte der Polizei Saale-Holzland einen 48-jährigen Fahrzeugführer in der Ortslage Lippersdorf-Erdmannsdorf. Hier konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab sodann einen Wert von 0,88 Promille, was schlichtweg zu viel war um ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

