LPI-J: Wegen Baumverschnitt mit Bürste beworfen

Jena (ots) - Unbekannte machten sich am vergangenen Wochenende an einem Metalltor eines Elektromarktes in der Stadtrodaer Straße in Jena zu schaffen. Durch die unbekannten Täter wurde versucht das Metallgitter an der Gebäuderückseite gewaltsam zu öffnen, um an die dort gelagerten elektrischen Altgeräte zu gelangen. Allerdings ging der Plan des Täters nicht auf und das Tor hielt Stand. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Rückfragen bitte an: ...

