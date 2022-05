Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Container zu Container

Jena (ots)

Am Montagmorgen wurde bekannt, dass sich Unbekannte an mehreren Baucontainern auf einer Baustelle in der Karl-Marx-Allee in Jena zu schaffen machten. In der Zeit von Donnerstag bis Montag verschafften sich die Täter unberechtigt Zugang zum Gelände, auf dem der neue Schwimmhallenkomplex entstehen soll und öffneten gewaltsame mehrere Container. Durch das Aufbrechen der Vorhängeschlösser gelangen die Langfinger ins Innere. Ob Beuteschaden entstanden ist und wie hoch dieser ist, muss nun ermittelt werden.

