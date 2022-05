Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Riskant und rücksichtlos verhielt sich ein Fahrzeugführer am Sonntag, 22. Mai 2022, in Jena. Wie ein Zeuge der Polizei meldete, konnte der Fiat-Fahrer gleich zweimal an diesem Tag beobachtet werden, wie er mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet unterwegs war. Zuerst, gegen 15:15 Uhr, als er aus Richtung Goethegalerie in Richtung Löbdergraben fuhr. Hierbei hatte der Fiat, nach Angaben des Zeugen, definitiv eine viel höhere Geschwindigkeit drauf, als erlaubt. Anschließend bremste er vor der Geschwindigkeitsmessanlage stark ab, um anschließend wieder voll zu beschleunigen. Am selben Nachmittag, gegen 17:00 Uhr, wiederholte der Fahrer sein Fahrmanöver. Diesmal fuhr er nun in die entgegengesetzte Richtung. Nach Aussage des Mitteilers konnte man hier von Glück sprechen, dass nichts passiert ist, da sich auf Höhe des Holzmarktes eine Familie befand, welche die Straße queren wollte. Ein Kind wollte gerade die Fahrbahn betreten, als der Raser die Familie passierte und der Vater das Kind instinktiv zurückzog. Unbeirrt dessen setzte der Fahrzeugführer seine wilde Fahrt, in Richtung Neue Mitte, fort, ohne auch nur Anstalten zu machen seine Geschwindigkeit zu verringern.

Zum Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen grünen Fiat Abarth 500mit Jenaer Kennzeichen handeln soll. Der männliche Fahrzeugführer war alleine im Pkw und wird auf 25-30 Jahre geschätzt. Bekleidet war er mit einer Sonnenbrille und einem Basecap.

Zur weiteren Aufhellung des Sachverhaltes wird nunmehr die betroffene Familie, welche am Überqueren der Straße gehindert wurde, gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden. Überdies werden weitere Zeugen gebeten, welche Hinweise zum Sachverhalt, Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen können, gebeten, sich an die Polizei Jena zu wenden.

Die Erreichbarkeit ist unter 03641 - 810 oder per Mail an ED.ID.Jena@polizei.thueringen.de gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell