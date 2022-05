LPI-J: Schuppen brennt lichterloh

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine polizeibekannte 33-Jährige aus Stadtroda ist am Mittwochvormittag erneut in Erscheinung getreten. Die Frau befand sich am Amtsplatz und begann plötzlich die Bepflanzung an einer Haltstelle zu zerstören. Die Frau zog grundlos Blumen aus einem Pflanzkübel und warf diese in den nahegelegenen Fluss. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641-81 ...

