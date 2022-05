LPI-J: Umpflanzaktion

Jena (ots) - Was macht man, wenn man einkaufen ist und seine Geldbörse vergisst? Natürlich die Lebensmittel so mitnehmen. Das dachte sich am Mittwoch zumindest ein 47-Jähriger, als er in einem Einkaufsmarkt in der Naumburger Straße feststellte, dass sein Portemonnaie scheinbar noch zu Hause ist. Also hat der Langfinger die Waren im Wert von 13 Euro einfach in seine Taschen eingesteckt und wollte anschließend den Kassenbereich, ohne zu zahlen, passieren. Mitarbeiter sind ...

