LPI-J: Dieb ohne Beute

Jena (ots) - Einen geparkten VW hat am Dienstagmorgen der Fahrer eines Müllfahrzeuges in der Schützenhofstraße übersehen. Das Müllauto befuhr die Schützenhofstraße und beabsichtigte fortfolgend nach rechts in die Friedenstraße einzubiegen. Hierbei nahm der Fahrzeugführer den ordnungsgemäß abgestellten VW nicht wahr und kollidierte mit diesem. In Folge des Zusammenstoßes entstand Sachschaden an den Fahrzeugen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr