Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin leicht verletzt

Weimar (ots)

An einem parkenden Auto wollte eine 13-jährige gestern Abend in der Brennerstraße vorbeifahren. Just als sie auf der Höhe des Hyundai war, öffnete dessen 28-jährige Fahrerin die Tür, um auszusteigen. In der Folge fuhr das Mädchen gegen die sich öffnende Tür und stürzte. Zur Behandlung ihrer Verletzungen wurde sie vorsorglich ins Klinikum gebracht. An Fahrrad und Auto entstanden leichte Sachschäden.

