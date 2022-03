LPI-J: Diebstahl von E-Bikes

Weimar (ots) - Freitagmorgen wurde durch einen unbekannten Dieb im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr bis 09:10 Uhr eine schwarze Lautsprecherbox der Marke "Bose" (40x50 cm) entwendet. Die Box wurde am Morgen für eine Veranstaltung direkt vor dem Drogeriemarkt in der Marcel-Paul-Straße in Weimar aufgestellt. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Weimar telefonisch unter 03643/882-0 oder via Mail unter ...

